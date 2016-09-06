NBA》MVP柯瑞強勢降臨 大秀神準射籃絕技

美國職藍NBA勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），應代言運動廠商之邀首度造訪台灣，6日晚間在新北市新莊體育館進行「傳旗亞洲」品牌宣傳與球迷活動。柯瑞下午4時抵達新莊體育館熱身練球，指導籃球青年們投籃、跑位。(黃世麒攝)

連續兩季拿下NBA最有價值球員的勇士隊射手柯瑞，今造訪台灣進行旋風式行程，據瞭解「柯神」將於晚間降臨新莊體育館，但身為勇士頭號射手的他，稍早已在眾多粉絲的面前，大方展現他「百步穿楊」的神準射籃絕技，讓現場球迷大飽眼福；同時，今晚6點30分柯神將在新莊體育館與粉絲見面，中時電子報粉絲團也將進行現場直播。

(中時電子報)