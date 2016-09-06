獅隊9月英雄日 奧運銅牌郭婞淳周六開球

郭婞淳在里約奧運奪下銅牌，周六赴台南球場替獅隊開球。（本報資料照片）

統一獅年度最後一個主題日活動「MY HERO PLAYER 1號英雄主題」，將在9月的台南主場賽事登場，其中在本周六(10日)對上義大犀牛之戰，獅隊邀請今年在里約奧運替我國摘下銅牌的舉重女將郭婞淳擔任開球嘉賓。

獅隊在9月兩周的主場賽事舉行英雄主題日，兩個周末全隊都會穿上英雄主題球衣出賽，而本周獅隊5場賽事都排定在台南主場，6日與中信兄弟之戰因雨至10月4日原地舉行，周五起則要義大展開3連戰，其中本周六的比賽將由奧運舉重銅牌女將郭婞淳開球。

年僅22歲的郭婞淳連兩屆挑戰奧運，今年在里約奧運舉重女子58公斤級，以抓舉102公斤、挺舉129公斤、總和231公斤為我國奪下銅牌，而且她不僅屢在國際賽場上替我國爭光，私下也默默行善，去年拿出150萬元比賽獎金捐助一輛救護車給澎湖惠民醫院。

獅隊發佈的新聞稿指出，郭婞淳不管在場上或是場下都令人印象深刻，可以說是真正的英雄！因此也邀請她在出席獅隊的英雄主題日，擔任該場比賽的開球貴賓，對此郭婞淳也覺得非常榮幸且非常開心，希望當天登板能有好表現。

(中時電子報)