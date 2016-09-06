追蹤許厝學童健康 衛福部按月監測尿液數值

行政院日前要求雲林縣橋頭國小許厝分校的學童遷校，造成學童家長群起抗議，經協調已遷至橋頭國小本校上課。為了追蹤學童健康，衛福部國健署表示，到今年底，每個月皆會替學童進行1次尿液檢測，監測硫代二乙酸（TDGA）數值有無超標，並將檢測結果通知家長。

國衛院日前提數據指出，台塑六輕石化區周附近的許厝分校學童，尿液中的TDGA數值超標，研判與石化區排放氯乙烯（VCM）有關，行政院也做出遷校決定。衛福部邀集教育部、環保署、國衛院、雲林地方衛生局和環保局等單位，召開「六輕石化工業區附近學童之流行病學研究」會議，對六輕石化區排放的VCM進行討論。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，本月2日、3日，當地學童已在地方教育局和衛生局協助下，完成尿液樣本採集，並交由成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋進行檢驗，監測尿液中TDGA濃度是否超標，未來到今年底，每月都還會追蹤一次。

民進黨立委劉建國、陳曼麗今召開記者會，指出李俊璋長期接受六輕經費做研究，質疑其檢驗的公正性。林莉茹說，衛福部是應當地家長要求，希請李俊璋協助檢驗，衛福部也額外另請國衛院進行同樣的尿液檢測監控，「上周的尿液樣本採集，國衛院便已經參與，未來3次也不會缺席。」採集到的尿液樣本，會一分為二、送往成大和國衛院，檢驗結果則會通知孩童家長。

(中時)