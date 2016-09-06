IMAX 65厘米拍攝 薩利機長還原真相

改編自真實故事的電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」，為了還原真相，導演克林伊斯威特99%的畫面運用IMAX 65厘米攝影機拍攝，讓IMAX影廳畫面呈現比一般銀幕多出26%的可視範圍。

2009年的1月15日，由機長薩利與副駕駛傑夫史凱斯駕駛的全美航空1549班機，從紐約拉瓜迪亞機場起飛，在爬升的過程中突然遭遇一群飛雁衝進雙邊發動機，導致飛機失去動力，在評估無法順利抵達附近任何一個機場後，掌握機上155名機組人員與乘客性命的薩利機長下了一個大膽的決定「我們要迫降在哈德遜河」。

這個故事被克林伊斯威特改拍成電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」，找來好萊塢影星湯姆漢克斯飾演機長。湯姆漢克斯表示，每次要演出真實人物時，他都感到無比戒慎恐懼，尤其是演出每個美國人都認識的薩利機長。

「我只能告訴自己，我的聲音與外表永遠不可能像他，但是我希望可以表現出薩利說話的神韻、他的思維模式與個人魅力，深呼吸之後就上工了」，湯姆漢克斯雖然說得很含蓄，但是當薩利本人見到著裝完畢並且染了白髮與鬍子的湯姆漢克斯出現在他面前，平常處事冷靜的薩利竟脫口說出，「天哪，太神奇了」。

為了讓過程真相還原，「薩利機長：哈德遜奇蹟」99%的畫面運用IMAX 65厘米攝影機拍攝，讓IMAX影廳的畫面呈現比一般銀幕多出26%的可視範圍。

克林伊斯威特說，「拍攝這部電影，運用了最新的IMAX65厘米攝影機，也買了一架除役的A320的空中巴士協助拍攝，透過這些技術與投資，呈現出我真正想要表達的人性美好的一面」。

「薩利機長：哈德遜奇蹟」8日在台上映。1050906

(中央社)