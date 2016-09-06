甄嬛傳心機皇后改邪歸正 扮鐵腕調查官
港星蔡少芬以「後宮甄嬛傳」中心機皇后一角，深入民心。這次在電影「S風暴」中，她一改笑裡藏刀的使壞模樣，扮起正義調查官，行事幹練還擁有超強記憶力，形象大反轉。
犯罪動作片「S風暴」集合3大男神古天樂、周渝民及張智霖共同演出，以香港廉政公署鐵腕查貪污，更牽扯進足球賽及賽馬，讓案情更複雜，格局再升級。
該片也請到香港女星蔡少芬加盟，她曾是港劇的4大花旦之一，近年轉往中國大陸發展後，因在戲劇「後宮甄嬛傳」中，演活城府極深的皇后娘娘，讓觀眾留下深刻印象，事業再創高峰。
蔡少芬在「S風暴」中一反皇后的華麗古裝扮相，變身為充滿正氣的廉政公署調查員，她為此剪了俐落短髮，配上簡潔套裝，還要深諳賭博及廉政公署辦案的各種專業術語，成為幹練女強人。
「S風暴」的S代表Soccer（足球），故事以賭足球賽的貪污案為主軸，電影比起2014年的「Z風暴」案件更加升級，而且賭運動彩金的題材更貼近生活，案情牽連更廣，再加入職業殺手、古惑仔作亂，使劇情錯綜複雜。
「S風暴」將於9月30日在台上映。1050906
(中央社)
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