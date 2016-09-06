男子ATM前講電話 耐心警察阻詐騙

通霄警分局苑裡分駐所長謝清海、警員朱致翰5日晚間巡簽苑裡渣打銀行時，見民眾於ATM前電話講不停，即時勸阻防堵詐騙，成功保住血汗錢。(江詩筑翻攝)

苑裡鎮43歲陳姓男子5日晚間在苑裡渣打銀行提款機前不斷講電話，適逢通霄警分局苑裡分駐所所長謝清海、警員朱致翰巡簽，懷疑男子遭詐騙，耐心等候之餘即時勸阻防堵詐騙，成功保住血汗錢。

警方表示，陳男在ATM提款機前一邊操作一邊通話，員警直覺可疑，旋即前往陳男身旁，詢問有無需要員警協助，只見陳男不顧員警提醒，並用手勢表示不需要員警協助及示意員警離開，但謝、朱2人仍繼續停留現場了解。

直至聽見電話那端要求陳男告知明細表上的存款餘額時，員警已能確認陳男必是接獲詐騙電話，隨即強勢向陳民說明詐騙伎倆及話術，並請其配合掛上電話。

陳男向員警告知其是接獲自稱網路商城來電，通知其因5月份網路購物程序問題，將會重複扣款，他擔心被重複扣款才相信詐騙集團所言。

員警委婉向陳男說明此步驟為詐騙集團慣用的詐騙手法，如果是銀行專員為何要詢問存款餘額，且時值夜間，銀行行員並沒有上班等語，陳男才驚覺確實遭詐騙，並對員警及時提醒，勸阻其匯款2萬6000多元，深表感謝。

(中時)