張志軍：不了解田弘茂 對新表述拭目以待
針對田弘茂將接海基會董事長及媒體專訪內容，中國大陸國台辦主任張志軍今天說，他對田弘茂並不了解。而新董事長是堅持雙方確定的政治基礎，還是有新表述，「我們拭目以待」。
張志軍6日下午出席兩岸交流題材電影《愛的蟹逅》首映會前接受媒體訪問，對於即將接任海基會董事長的田弘茂昨天接受媒體訪問的內容，張志軍表示，「我不知道，我對他（田弘茂）這個人我不了解」。
張志軍說，他重視的是海基會負責人，在兩岸商談的政治基礎上是什麼表態？是不是還是堅持過去長期以來「雙方確定的政治基礎，還是有什麼新的表述，我們拭目以待」。
(旺報)
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