教育偏鄉 旅外西點師落腳龍德餐飲科

苑裡鎮龍德家商今年新聘專業西點師傅黃紘燊（右一）擔任餐飲科師資，他自法國巴黎、澳洲等藍帶廚藝學院法式糕點系畢業，曾在多間星級飯店擔任點心房主廚，學經歷顯赫，首度投入偏鄉小鎮教學，盼為學子厚植實力。（江詩筑攝）

苑裡鎮龍德家商今年新聘專業西點師傅黃紘燊擔任餐飲科師資，師承法國巴黎、澳洲等藍帶廚藝學院法式糕點系畢業，獲聘兩岸知名星級餐廳的點心房主廚，學經歷俱佳。（江詩筑攝）

曾經遠赴法國巴黎、澳洲藍帶廚藝學校學西點、過去任職多間星級餐廳點心房主廚的黃紘燊，有感於國內餐飲學生基礎功弱，今年應龍德家商餐飲科聘任，希望提供他的經驗與功力，把偏鄉學子的技術實力帶起來，增加職場競爭力。

黃紘燊是台南玉井農家子弟出身，國中畢業後到麵包店學烘焙，一路苦過來的他笑說，早期當學徒的過程很辛苦，師傅不會給機會，一切都要靠自己，現在希望可以回饋技術給年輕人，他憑藉對西點的熱情，自力苦學，20歲創業，28歲就到法國巴黎藍帶廚藝學校法式糕點系就讀，邊讀邊打工，花5年鍛鍊自己。

他表示，學徒時代礙於只有國中學歷，想進修但師傅要他「學歷和技術只能二擇一」，忍痛放棄學業，投入職場後他領悟到如果沒有學歷無法站上主廚位置，毅然決定到語言不通的法國求學，投入畢生積蓄請專譯陪著上課，歸國後獲聘墾丁福華、高雄華王等知名星級飯店。

他歷任國內外多家知名飯店，日前才卸下澳門彌月居日法餐廳營運總監一職，選擇到毫無地緣關係的苑裡龍德擔任老師，黃紘燊說，深受校長徐詠芳的教學理念感動，加上他在餐廳時遇到許多大餐飲大專生空有證照，基本功卻不扎實，他希望能到高職端進行教學，培養學子的即戰力，創造學子的獨特價值。

龍德家商實習主任曾郁茹表示，能夠請到專業師資投入偏鄉教學，對學生而言是一大福音，偏鄉資訊流通、技術層面等都不如都會區來得便捷，也希冀孩子們利用老師在校期間努力學，精通之後不管就業或是深造都能如魚得水。

(中時)