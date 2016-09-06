Henry靠「鼠王」學演戲 最遺憾劇中沒啵打
美食電影《美味秘方》即將在9日於台灣上映。韓團「Super Junior-M」的台裔人氣偶像Henry首度主演電影，為片進行數個月的廚藝特訓，勤看美食電影做功課。他的「演技秘方」並非真人，而是來自動畫電影《料理鼠王》中的老鼠，也讓他直呼「我們兩個角色非常相似。」
《美味秘方》以溫潤人心的三代親情，將家庭裡的美食記憶全數呈獻，帶給觀眾視覺、味蕾與情感的三重享受，不過卻讓首度演出電影的Henry苦笑：「準備角色的壓力真的非常大！」原本期待能在電影中有愛情戲的Henry也無奈表示：「可惜我在這部電影裡沒有女友，我曾跟導演講過，可不可以給我一個女朋友，但導演說這部電影的重點就在家庭上。」至於如果有愛情場景必須演出吻戲，該如何向粉絲解釋呢？Henry則笑說：「其實在其他節目就有這樣的情況，但在電影裡如果需要吻戲，就必須『啵啵啵』！我的粉絲應該很可以理解，讓我啵一下吧！」
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。