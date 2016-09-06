Henry靠「鼠王」學演戲 最遺憾劇中沒啵打

Henry從不會做菜到精通廚藝，在泰國苦學數月。（采昌多媒體提供）

美食電影《美味秘方》即將在9日於台灣上映。韓團「Super Junior-M」的台裔人氣偶像Henry首度主演電影，為片進行數個月的廚藝特訓，勤看美食電影做功課。他的「演技秘方」並非真人，而是來自動畫電影《料理鼠王》中的老鼠，也讓他直呼「我們兩個角色非常相似。」

《美味秘方》以溫潤人心的三代親情，將家庭裡的美食記憶全數呈獻，帶給觀眾視覺、味蕾與情感的三重享受，不過卻讓首度演出電影的Henry苦笑：「準備角色的壓力真的非常大！」原本期待能在電影中有愛情戲的Henry也無奈表示：「可惜我在這部電影裡沒有女友，我曾跟導演講過，可不可以給我一個女朋友，但導演說這部電影的重點就在家庭上。」至於如果有愛情場景必須演出吻戲，該如何向粉絲解釋呢？Henry則笑說：「其實在其他節目就有這樣的情況，但在電影裡如果需要吻戲，就必須『啵啵啵』！我的粉絲應該很可以理解，讓我啵一下吧！」

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