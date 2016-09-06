陸甘復交首任大使 張吉明出任
中國大陸與甘比亞3月17日復交後，已任命張吉明為駐甘比亞首任大使。根據大陸外交部網站，張吉明9月1日已向甘比亞副總統賈莎迪（IsatouNjie-Saidy）遞交國書。
中國大陸外交部官網9月5日公布，張吉明9月1日在甘比亞總統府向臨時履行總統職責的賈莎迪遞交國書。
澎湃新聞報導，張吉明是一名資深外交官，曾擔任中國大陸外交部辦公廳副主任、政策規劃司司長、駐英國大使館公參等要職。
甘比亞與中華民國兩度建交，兩度斷交。甘比亞1968年首次與中華民國建交，並於1974年12月14日與中國大陸建交，同年12月28日中華民國宣布與甘比亞斷交。
1995年7月13日，甘比亞與中華民國復交，同年7月25日，中國大陸宣布中止與甘比亞的外交關係。
2013年11月14日，甘比亞宣布與中華民國斷絕外交關係。2016年3月17日，中國大陸宣布和甘比亞恢復大使級外交關係。
被視為大陸鷹派媒體代表的環球時報評論指出，甘比亞2013年與台灣斷交後一直努力與北京建交，但大陸沒有很快同意，原因是（前總統）馬英九與大陸有事實上的「外交休兵」默契。
中華民國外交部在陸甘復交當天發表聲明，對於甘比亞決定與中國大陸復交，中華民國政府表示遺憾，外交部對於中國大陸在國際上打壓作為，所有駐外館處會持續提高警覺維護國家利益。
行政院大陸委員並質疑2年來陸方一再表達不與甘比亞接觸、建交的說詞；陸委會認為，政府與甘比亞雖無邦交，惟甘陸復交時機點將引發國際社會對兩岸關係走向的錯誤解讀，大陸方面也未審慎思考此舉對兩岸關係造成的負面影響。1050906
(中央社)
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