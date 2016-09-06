柯文哲指示修法 違規競選廣告馬上開罰
台北市長柯文哲指示修正「台北市競選廣告物管理自治條例」，未來違規競選廣告抓到就罰款，並新增強拆條款。今天市政會議通過修正案，將送市議會審議，通過後適用於107年選舉。
市政會議上午通過修正「台北市競選廣告物管理自治條例」第11條。該條文原本規定若競選廣告物未在規定時間內設置、未在規定期間內清除完畢，或設置處影響行車安全，將先要求設置者限期改善，若未改善，可開罰最高新台幣5萬元，並可按次處罰。
北市府發言人林鶴明表示，柯文哲為讓市容維持整齊，並讓市府有更明確的執法規範，指示修正該條文。
建管處正工程司洪德豪說明，該條文修正後，未來若抓到競選廣告違規，將馬上開罰，並要求限期改善，逾期不改善得按次處罰；另外也新增規定，必要時可強制拆除違規競選廣告物。
洪德豪說，代為拆除違規廣告物，將比照拆除違建方式，向設置者收取拆除費，收費標準正在研擬中。
洪德豪表示，「台北市競選廣告物管理自治條例」第11條上午在市政議會通過後，將函請市議會審議，若能順利通過，民國107年的地方選舉將是第一個適用新規範的選舉。1050906
(中央社)
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