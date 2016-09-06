南化水庫灌飽 持續自然溢流

南化水庫自9月4日起，已溢流424萬噸的水。（黃文博攝）

台南6日一波強降雨，均集中在曾文溪以南，曾文水庫集水區累計雨量至6日下午5點止，只有39.3毫米，有效蓄水量在81.27％，離滿水位還有一段距離；倒是供應台南和高雄民生用水的水南化水庫，4日晚間就被雨水灌飽，目前有蓄水量達101.32％，4日晚間即開始自然溢流。

南區水資源區表示，曾文水庫滿水位為227公尺，總蓄水量為4萬6801萬噸，這波強降雨，至6日下午5點為止，集水區雨量累計只有39.3毫米，進水量有限，目前有效蓄水量只有81.27％，總蓄水量3萬8035萬噸。

南化水庫則在4日晚間就達滿水位180公尺，並開始溢流，這波強降雨，也為水庫帶來超過50毫米的雨水，目前有效蓄水量為101.32％，總蓄水量達9817萬噸，溢水流量已達424萬噸，仍持續溢流中。

(中時)