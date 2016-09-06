下周中秋烤肉節 小心腹瀉找上門
下周中秋烤肉節，小心腹瀉找上門。衛生福利部疾病管制署表示，歷年中秋假期全國因腹瀉至急診就醫病例都有明顯上升的趨勢，以去年為例，中秋節當周就有9238人腹瀉，比前一周，幾乎增加近1倍，造成腹瀉的原因，不外乎烤肉魚貝類不潔或肉片不熟，民眾若要外出烤肉，務必注意食物保鮮。
根據疾病管制署資料顯示，每年中秋假期，全國急診腹瀉就診病例都有一波明顯高峰，至少都會比前一周增加2成，去年甚至增加快一倍。
腹瀉等腸胃道感染疾病主要是透過糞口傳播，經由吃到受病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物，也可能經由與病人密切接觸，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染。
疾管署副署長莊人祥表示，由於民眾中秋節都喜歡歡聚烤肉，像是生蠔、文蛤等貝類水產品，容易感染諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等，而未徹底烤熟加熱的肉片，則容易帶有大腸桿菌、沙門氏菌等，若沒有注意保鮮，就很容易造成感染。
疾管署防疫醫師鄭皓元，民眾若感染諾羅病毒，症狀為24至48小時出現嘔吐、腹瀉、發燒，和腸胃炎症狀類似，也可能會有脫水狀況，病人可適當補充電解質，嚴重一定要就醫。
而近期感染輪狀病毒的幼兒也增多，鄭皓元說，輪狀病毒好發於6歲以下嬰幼兒，預防方法為如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手，而目前市面上已有輪狀病毒疫苗，民眾如有需求可諮詢醫師評估後自費接種。
他表示，中秋烤肉應注意食材衛生跟保存，避免食用沒有充分加熱的蛋、肉類，尤其海鮮一定要烤熟，生蠔及文蛤等貝類水產品，具有濃縮水中病原物質的特性，倘若生食受污染的海鮮，就會感染到多種致病原。
中秋戶外烤肉除了注意肉熟不熟之外，疾管署提醒，民眾也要小心外出烤肉遭蚊吻染上登革熱，尤其這次中秋連假達4天，民眾南來北往旅遊的機率變高，外出烤肉也要注意做好防蚊措施。
(中時)
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