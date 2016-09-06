三星手機爆炸 顯科技業激烈惡性競爭

圖為三星Galaxy Note 7智慧型手機。（圖／美聯社）

三星Galaxy Note7上市不到三周，接連傳出手機因電池爆炸消息，讓三星緊急召回手機預估損失將高達10億美元。路透社表示，這次手機爆炸事件顯現出三星的供應鏈管理出現問題：凸顯三星為了搶在蘋果iPhone7發表前，犧牲品質、倉促上市間接導致品牌聲譽下降的錯誤決定，反映出科技製造業惡性競爭的真實面。

自去年開始，三星就開始陸續上市Galaxy系列商品，而且在意外傳出前，三星這一系列的策略確實讓他們刷新營利，但犧牲品質的做法帶來了手機傳出爆炸的意外。三星也在意外事件傳出後，緊急召回Galaxy Note 7為品牌止血，風險控管工作做得相當好。雖然如此，但手機爆炸卻將會影響三星的品牌聲譽。據了解，三星預估原本可在本季達到400萬到500萬支銷售量，但現在爆炸發生的關係，目標將難以實現。

分析師表示，三星這次倉促出貨的原因就是蘋果即將發表iPhone 7，而他們想搶在蘋果前占掉某部分市場。過去，三星一直致力於證明其品質和創新是可與蘋果比肩而行的，不僅率先推出大螢幕裝置和曲面螢幕，這次更搶在iPhone 7發表前搶先發表Note 7。

而三星長期以來一直以其優秀的供應鏈管理為豪，對旗下工廠生產的零件都有一定的標準流程，讓控管生產流程時更容易。且與蘋果一樣，三星對外包工廠送來的零件都有高品質的控管，和針對每個零件的雙重檢驗。因此分析師表示，三星這次的意外相當令人驚訝，但三星在製造和供應鏈的管理是有競爭實力的，因此電池爆炸的負面影響將不會持續太久。雖然這對三星來說，無疑是場危機，但外界對三星的迅速反應，也給予一定程度的肯定。

(中時電子報)