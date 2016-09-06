娶嫩妻卻無法勃起 男靠體外震波治療恢復雄風

55歲的王老闆事業有成，還娶了小25歲的美麗嫩妻，但因年輕時拚命衝事業，飲食、生活作息不正常，還抽菸、喝酒，導致勃起障礙，即使吃威而鋼也無效。台南市立安南醫院以體外震波治療後，讓王老闆不再垂頭喪氣，逐漸恢復雄風，如今與嫩妻的性生活也幸福如意。

安南醫院泌尿科醫師林明鴻表示，王老闆因年輕時拚命衝事業，飲食不正常、抽菸喝酒、不愛運動，近幾年身體狀況大不如前，被檢查出有高血壓及糖尿病。儘管血糖及血壓經藥物治療獲得控制，但因勃起障礙一直無法改善，導致在美麗嫩妻面前經常垂頭喪氣。

日前，王老闆好不容易鼓起勇氣前往醫院接受威而鋼藥物治療，但卻沒有進步；經林明鴻改以體外震波治療後，如今逐漸恢復雄風。

林明鴻指出，國內40歲以上男性勃起障礙的發生率約25%，但隨著年齡的增長，發生率也跟著提高；其中，40至49歲的發生率約16%，70歲以上則約55%。此外，約7至8成有勃起障礙的病人與血管性疾病有明顯相關，勃起障礙病人2年內發生心肌梗塞或中風的機率更是正常人2至3倍，所以可視為心肌梗塞及中風的前兆。

林明鴻說，目前治療勃起障礙的方式，除戒菸、控制飲食、規則運動外，多以口服第五型磷酸二酯酵素抑制劑治療，像是威而剛、犀利士等，但仍有2至3成病人效果不彰；同時，有冠心症病人並接受硝酸鹽類藥物治療，也不能接受威而剛、犀利士等藥物治療，只能注射血管擴張藥物或人工陰莖植入手術。

林明鴻強調，近幾年在動物實驗中發現，利用體外震波造成海綿體內微小破壞，進而刺激海綿體產生血管新生相關蛋白，可以促進血管新生、改善血流；同時，美國、希臘、日本等國的臨床試驗也發現，50至60%病人經體外震波治療後，不需再服用威而鋼、犀利士；重度勃起障礙病人的治療效果更顯著。

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(中時)