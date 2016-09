陳金鋒球魂壓軸 「Chen My Life」DJ秀登場

DJ Code將用靈魂與熱血開啟陳金鋒「野球魂」主題「Chen My Life」。(猿隊提供)

中職桃猿隊將於9月14日(三)至18日(日)舉辦今年球季的最後一個主題趴:「野球魂」,球團宣布9月16日(五)架起全猿主場前所未有的DJ(Disc Jockey)台,台灣DJ界酷狂達人DJ Code號召球迷用熱情的態度去面對9月18日!

9月18日是陳金鋒的引退日,那位讓球迷曾經瘋狂的「棒球英雄」改變了球迷的生命,球迷也應為他在場上加油吶喊:「Change My Life 、Chen My Life!」,DJ Code將用靈魂與熱血開啟「野球魂」主題「Chen My Life」!

「Chen My Life」DJ秀從9月16日起為全猿主場「Remix」開場曲、陳金鋒代表台灣參加的重要國際棒球賽事主題曲、陳金鋒的出場曲、個人應猿曲與全猿主場經典的應猿曲,精采絕倫的DJ舞、熱血硬派的高超「刮碟」都會呈現,首創的棒球場DJ秀絕對讓全猿主場充滿能量。

(中時電子報)