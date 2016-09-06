陸農業部官員：研究非法基改入刑

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陸媒今天報導，中國大陸農業部官員日前表示，大陸農業行政執法的力度還是不夠，在基因改良方面，沒有「刑法」規範，將和其他法務部門研擬，將非法基改工程列入刑法規範。

陸媒日前報導，新疆北部阿勒泰地區福海縣5月底剷除了一片2000畝基因改良玉米田。

上海澎湃新聞今天報導，農業部科教司轉基因生物安全管理與知識產權處處長林祥明5日在吉林省長春市舉行的第五屆大陸全國媒體記者轉基因（基因改良）報導研修班上，就上述事件發表回應。

他表示，大陸所有基改非法擴散事件都和研發單位有關，新疆這起事件，也是研發單位有意為之。

他提到，部分企業及個別研發單位，私自從境外帶材料，在大陸境內試驗，造成了基改玉米個別的、非法的、零星擴散。雖然面積不大，造成影響可能很深遠。

林祥明認為，大陸農業行政執法的力度還是不夠。基改農產品沒有「刑法」限制，不能限制違法者人身自由，只能對產品採取措施，一些公司或者是違規的個人，還在以各種形式逃避或者阻撓監管。

他說，大陸農業部正在和國務院法制辦等相關部門研究，將違法經營基改列入大陸「刑法」的非法經營罪，爭取用「刑法」打擊非法基改動植物擴散。1050906

(中央社)