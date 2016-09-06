台東月餅抽驗 1件含防腐劑
為中秋節月餅、食品把關，台東縣衛生局驗出1件月餅防腐劑不符規定，1件吳郭魚藥物殘留與規定不合。
台東縣衛生局共計抽驗40件，包括月餅及餡料計17件，檢驗防腐劑並查核月餅產品之包裝標示；肉品食材豬、雞、牛肉、火腿、魚蝦6件，進行食品添加物亞硝酸鹽、動物用藥及漂白劑檢驗；應景食用蔬果7件，檢驗農藥殘留；烤肉醬料10件，檢驗防腐劑。
檢驗結果，1件中秋月餅防腐劑檢出己二烯酸1.31g/kg(限量標準1.0g/kg)，吳郭魚1件檢出脫氧羥四環黴素18ppb（殘留容許量10ppb）與規定不符，不合格產品已令販賣業者立即下架，不得販售，衛生局將依據食品安全衛生管理法做後續之處置。
衛生局也提醒，中秋食材健康烤，烤肉時可搭配多量蔬菜食用，注意避免生鮮食物與火直接接觸，可用鋁箔紙包起來，或在烤肉架上墊一層鋁箔紙，火烤程度要控制，減少燒烤時間，燒焦的食物宜丟棄不食用，另生食熟食也請分開，避免交叉污染。1050906
(中央社)
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