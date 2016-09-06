青蒿素研究 可抗瘧疾

屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院青蒿素研究中心研究員廖福龍5日透露，近期針對青蒿素的研究取得了新進展。研究發現，青蒿中仍有青蒿素之外的其他抗瘧成分。

新華社報導，在5日於廣東省惠州市羅浮山舉行的第三屆中醫科學大會上，廖福龍說，屠呦呦及其團隊仍在進行青蒿素的相關科學研究工作，近期成果顯示，青蒿中還存在著青蒿素之外的其他抗瘧成分，有可能為瘧疾治療提供新的方法。

同時，屠呦呦團隊加強了對青蒿素藥效的研究，發現青蒿素中無抗瘧活性的天然組分能夠增強青蒿素的實驗抗瘧藥效。青蒿內源多組分可以改變青蒿素的體內過程，提高生物利用度。

(旺報)