吉輔偏鄉送月餅 學童用腳脫襪感受身障苦

潭子吉輔企業中秋暖人心，至偏鄉大林國小送月餅，共有5校360師生感受到溫暖。（陳淑娥攝）

「不用手脫鞋襪好難喔！」學童想盡辦法，五花八門的撇步全都使出來。（陳淑娥攝）

「不用手脫鞋襪好難喔！」學童想盡辦法使勁脫，還是脫不下來怎麼辦？（陳淑娥攝）

「不用手脫鞋襪好難喔！」學童想盡辦法使勁脫，有人乾脆直接用嘴巴來比較快。（陳淑娥攝）

「矇眼走路黑黑的，看不到東西有點恐怖！」小朋友小心翼翼的，深怕跌倒。（陳淑娥攝）

台中市和平、新社區5所偏鄉國小學童，今天一人提一盒月餅回家，潭子吉輔企業中秋送愛暖人心，並與伊甸基金會攜手打造身障體驗關卡，5校80位小朋友一起在大林國小闖關，從遊戲中體會感恩，「不能用手脫鞋襪」令孩子直呼有夠困難！

吉輔持續7年關懷偏鄉學童，今年月餅列車滿載更多愛，由3所學校擴至5間，一共有360位師生受惠，董事長劉興榮表示，看到孩子們開心的笑容，總是滿心溫暖，盡棉薄之力盼能散播更多愛。

和平區博愛、白冷及新社區大林、福民、中和5所國小，80位小朋友進行身障體驗，有矇眼走路、摀耳讀唇語、用非慣手寫字、不用手脫鞋襪及坐輪椅撿垃圾等5關卡，小朋友在脫鞋襪這一關，滿頭大汗使勁來，有人乾脆用嘴巴脫襪子，有人直接投降放棄。

白冷國小6年級江姵鈴說，「矇眼走路黑黑的，看不到東西有點恐怖！」4年級楊浩威大喊「不用手脫鞋襪最難了。」他說，「把手放在背後，用腳怎麼脫襪子？自己靠著作弊完成任務，沒有手的人真的很辛苦！」

(中時)