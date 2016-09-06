吉輔偏鄉送月餅 學童用腳脫襪感受身障苦
台中市和平、新社區5所偏鄉國小學童，今天一人提一盒月餅回家，潭子吉輔企業中秋送愛暖人心，並與伊甸基金會攜手打造身障體驗關卡，5校80位小朋友一起在大林國小闖關，從遊戲中體會感恩，「不能用手脫鞋襪」令孩子直呼有夠困難！
吉輔持續7年關懷偏鄉學童，今年月餅列車滿載更多愛，由3所學校擴至5間，一共有360位師生受惠，董事長劉興榮表示，看到孩子們開心的笑容，總是滿心溫暖，盡棉薄之力盼能散播更多愛。
和平區博愛、白冷及新社區大林、福民、中和5所國小，80位小朋友進行身障體驗，有矇眼走路、摀耳讀唇語、用非慣手寫字、不用手脫鞋襪及坐輪椅撿垃圾等5關卡，小朋友在脫鞋襪這一關，滿頭大汗使勁來，有人乾脆用嘴巴脫襪子，有人直接投降放棄。
白冷國小6年級江姵鈴說，「矇眼走路黑黑的，看不到東西有點恐怖！」4年級楊浩威大喊「不用手脫鞋襪最難了。」他說，「把手放在背後，用腳怎麼脫襪子？自己靠著作弊完成任務，沒有手的人真的很辛苦！」
(中時)
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