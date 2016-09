JPOP粉絲注意　MIYAVI明年來台唱

MIYAVI個人風格強烈,在台灣擁有不少粉絲。(環球唱片提供)

日本視覺系搖滾歌手 MIYAVI即將在日本展開「NEW BEAT, NEW FUTURE」的巡迴演唱會,同時也宣布了2017年2月將會來台灣跟粉絲見面。

長期旅居海外的MIYAVI因為滿身刺青的造型常給人叛逆反骨的印象,但更令人驚訝的是他其實已經是兩個孩子的溫柔爸爸;他在洛杉磯錄製了這次的新專輯,比起歌詞更偏向以吉他音樂成為整張專輯的主線,這樣獨特的創作也成為一種全新的吉他音樂類型。一年多未發表正式專輯的MIYAVI不僅久違的向台灣的歌迷問候,也預告這次的巡迴演出將會在2017年的2月份火熱來台,令歌迷無比期待。

他的新作品中包含雙A面數位單曲發行的「Afraid To Be Cool」( Asahi Dry ZERO廣告主題曲)、「Raise Me Up」(橫濱橡膠廣告)等共10首歌曲,由環球音樂發行的台壓盤也已經發行上市。

