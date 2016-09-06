JPOP粉絲注意 MIYAVI明年來台唱
日本視覺系搖滾歌手 MIYAVI即將在日本展開「NEW BEAT, NEW FUTURE」的巡迴演唱會，同時也宣布了2017年2月將會來台灣跟粉絲見面。
長期旅居海外的MIYAVI因為滿身刺青的造型常給人叛逆反骨的印象，但更令人驚訝的是他其實已經是兩個孩子的溫柔爸爸；他在洛杉磯錄製了這次的新專輯，比起歌詞更偏向以吉他音樂成為整張專輯的主線，這樣獨特的創作也成為一種全新的吉他音樂類型。一年多未發表正式專輯的MIYAVI不僅久違的向台灣的歌迷問候，也預告這次的巡迴演出將會在2017年的2月份火熱來台，令歌迷無比期待。
他的新作品中包含雙A面數位單曲發行的「Afraid To Be Cool」( Asahi Dry ZERO廣告主題曲)、「Raise Me Up」(橫濱橡膠廣告)等共10首歌曲，由環球音樂發行的台壓盤也已經發行上市。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。