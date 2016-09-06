大陸林業局：大貓熊仍瀕危 保護不鬆懈
國際自然保護聯盟（IUCN）宣布將大貓熊受威脅程度由「瀕危」降為「易危」；但大陸國家林業局表示，大貓熊仍是瀕危物種，保護工作絕不可鬆懈，未來更會加強保護力度，不受國際看法影響。
評判一個物種是否瀕危時，IUCN主要依據五項指標：種群成熟個體數是否達到250隻以上、分布區或占有區是否低於5000平方公里、過去十年或三個世代內種群持續減少、今後五個世代滅絕風險是否超過20%。
「這五個標準中只要有一個符合，就可被列為瀕危物種」。IUCN相關負責人表示，根據大陸全國第四次大熊貓調查資料，大貓熊的野生種群數量、棲息地等指標已經全部「超標」，因此，正式宣布將大貓熊受威脅程度由「瀕危」降為「易危」。IUCN認為大貓熊不再瀕危，等於是對大陸近年來對大貓熊的保護工作表示肯定。
大陸全國第四次大貓熊調查，現存野生大貓熊1864隻、棲息地258萬公頃，分別較9年前增加16.8%、11.8%，比最低時期1985年到1988年的1114隻增加了750隻。其中，四川野生種群1387隻、棲息地202.7萬公頃，同比增幅也都在10%以上。
四川省林業廳野保站負責人表示，大陸野生動物保護等級依據的是國務院頒布的《國家重點保護野生動物名錄》，大貓熊的保護等級是一級；雖然IUCN認為大貓熊不再瀕危，但不會影響大陸對大貓熊的保護力度。
大陸國家林業局人員表示，從目前來看，大貓熊所受的威脅及瀕危狀況仍不可忽視。若降低保護等級，保護工作出現怠慢和鬆懈，種群和棲息地都將遭到損失和破壞；已取得的保護成果會很快喪失，特別是部分局域小種群隨時可能滅絕。這位負責人表示，下一步仍需繼續堅持不懈地加強大貓熊貓保護工作。
(旺報)
關鍵字：貓熊
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