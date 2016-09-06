中科、台積電聯合災防演練 過程逼真確實

台中市政府與中部科學園區管理局，今日協調台積電於15A廠實施「科技部中部科學工業園區105年度災害防救演練」，過程逼真！（陳世宗翻攝）

「科技部中部科學工業園區105年度災害防救演練」，邀請鄰近廠商逾200家到場觀摩，藉以提昇災害搶救應變機制。（陳世宗翻攝）

「防範未然、有備無患！」台中市政府與中部科學園區管理局今日協調台積電於15A廠實施「科技部中部科學工業園區105年度災害防救演練」，動員市府消防局、環保局、中部科學園區毒災應變隊、國軍陸軍化兵群、刑事警察局、廠方等14個單位、120人進行複合型災害搶救演練及防災訓練，並邀請鄰近廠商逾200家到場觀摩，藉以提昇災害搶救應變機制。

消防局指出，為強化園區廠商地震、火災、毒化災及重大人為危安事件之複合災害搶救技能，並促進廠商與消防、環保等單位之配合，建立廠商因應危安事件之應變機制；市府偕同中科管理局、台積電與相關單位進行演練，假想地震、蓄意攻擊、毒化災發生時的應變搶救措施；過程緊湊逼真。

演練中假想規模7.9地震發生，演練由廠區進行疏散及自我安全檢測之流程，另假想人為蓄意攻擊放置爆裂物，由園區保警隊圍捕嫌犯、刑事警察局出動防爆人員拆除爆裂物，並由消防局戒護就醫等任務執行；最後假想台機電廠商運送氯氣時遭人為攻擊，車輛起火、氯氣瓶掉落、氯氣外洩，由廠商緊急回收氯氣並滅火等應變作為。

消防局長蕭煥章說，演練重點在強化廠區「自我財產、自我保護」的觀念及廠商自衛消防編組及區域守望相助功能的發揮，並運用園區聯防組織之救災資源，期能在災害發生初期時能迅速動員實施搶救、調度應變，並藉由不斷的預防與演練，以及相關公部門主管機關（例如毒化災主管機關環境保護局）的配合，研擬各項災害的搶救應變腹案。

此次演練參照美國消防學院事故現場指揮與控制作業C.C.I.O.(Command and Control of Incident Operations) 作為指導準則，透過C.C.I.O.事故現場指揮與控制作業原則的規劃，並配合使用消防局各項最新配發指揮車，現場即時影像傳輸設備、通訊設備，讓救災現場從管理者到執行者均能專司其職，守護市民的生命及財產安全。

(中時)