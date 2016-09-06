許錦彰改良蓮花品種 願教弱勢立自

蓮花葉子原本貼在水面，許錦彰改良後浮出水面，減少細菌茲生及病蟲害。（許素惠攝）

許錦彰養了上千盆各式各樣蓮花，偌大院埕及住家附近路旁全是蓮花，令人賞心悅目。（許素惠攝）

許錦彰改良的這款蓮花宛如荷花，他命名為「觀音蓮花」，聖潔不凡。（許素惠攝）

許錦彰從小愛蓮花，6年前辭去工作返鄉，潛心研究蓮花種植及改良。（許素惠攝）

許錦彰國中時親友送父親蓮花交由他照顧，從此對蓮情有獨鍾。6年前毅然辭去工作返鄉，潛心鑽研蓮花品種改良及種植，減少細菌病蟲害，強壯植株，並有聖潔清逸的「觀音蓮花」問世，發願要教弱勢團體技術，協助其自立更生。

許錦彰住家前偌大的院埕一片翡翠，或粉或紫的蓮朵點綴其中，綿延到入庄小徑兩旁及圍牆邊，逾千盆盡是粉黛，投注數年的心血成為元長鄉後湖村最美的風景。

為何鍾愛蓮花？許錦彰回憶國中時，一位朋友送了一株蓮花，父親叮囑他好好照顧，不諳蓮花習性及種養技巧的他，最後把花養死了，但也領略到蓮花出汙泥而不染的高潔。

48歲的許錦彰原本在彰化從事貨運工作，父母年歲老邁難勝勞苦田事，不捨幾分薄田荒蕪，便辭去工作返鄉耕耘祖田，開始潛心研究他的愛蓮，沒有拜師，也未登學堂，全憑自行摸索，還曾不遠萬里，跨海到美國尋找品種。

經過6年埋首鑽研，終於呈現成果，包括讓原貼在水面的蓮葉浮出水面，俾減少細菌茲生，降低病蟲害。將原本不香或微薰的花種，改良得芬芳濃郁。堅持有機栽種，透過自體免疫力強壯植株。並有花形優美、聖潔的重瓣品種問世，他取名「觀音蓮花」，十分高雅。

許錦彰也胸懷關懷，見很多社福團體募款困難，又缺乏經濟自主的能力，除了要義賣蓮花，將盈利捐家扶中心外，也願意傳授養蓮技術，幫助弱勢團體有經費來源。

(中時)