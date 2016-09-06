無人機拍攝西澳外海 驚現罕見白色幼鯨

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研究澳洲鯨魚的科學家在進行有助保育目標的計畫時，取得白色南露脊鯨寶寶與母親在海中泅游的珍貴影像。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，研究人員使用無人機在西澳省外海對南露脊鯨群實施空中調查時，拍攝到南露脊鯨寶寶的影像。

白色幼鯨十分罕見，只有5%的南露脊鯨誕生時是白色的，而牠們於出生1年內會轉變為灰色。

梅鐸大學（Murdoch University）鯨類研究小組調查人員克利斯提安森（Fredrik Christiansen）說：「無人機讓我們能在不侵擾野生南露脊鯨的情況下，量測牠們的尺寸與身體狀況。」

與克利斯提安森一起在澳洲西南部奧古斯塔（Augusta）外海，以無人機進行拍攝的貝傑德（Lars Bejder）表示，無人機提供了對鯨群的全新觀點。

這項創新計畫除了無人機，也將吸盤應用在量測鯨魚深潛與發聲資料，以更進一步了解這種動物。

他們利用便攜式長竿將這些吸盤小心地放在鯨魚身上，使其附著長達24小時，測量並記錄深度、音高以及翻滾動作。

貝傑德說：「我們的目標不只是研究這些令人驚艷動物的行為生態學，也是為了朝向保育，提供業界與管理部門更多資訊。」

南露脊鯨的數量在上個世紀受到捕鯨業衝擊，目前雖呈現復甦跡象，在澳洲海域約3000種動物中，估計其數量仍屬偏少種類。1050906

(中央社)