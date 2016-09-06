總統府：強化國際參與 國安團隊有規劃
聯合國大會13日將在美國紐約登場，總統府今天表示，在強化台灣國際參與上，包括聯合國在內，各樣國際組織參與，國安團隊有研議和規劃，會適時公布內容。
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天舉行記者會，宣布2016年台灣加入聯合國宣達團9日啟程前往美國，他日前曾與政府高層見面，對方說需有民間聲音為入聯持續發聲，並承諾給予必要協助。
總統府發言人黃重諺表示，在強化台灣國際參與上，包括聯合國在內，各樣國際組織參與，國安團隊有研議和規劃；至於是否會像往年請友邦在大會上幫台灣發言，國安團隊會適時公布內容。
對於台灣加入聯合國宣達團將赴美向美國國會及社會宣達台灣參與聯合國意願，黃重諺說，各個民間社團努力，總統府了解並佩服。1050906
(中央社)
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