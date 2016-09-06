女性性功能障礙 小心內科疾病釀禍

女性可能出現性功能障礙，台大泌尿科醫師臨床發現，女性若長期有性行為潤滑不足問題，可能是骨盆腔充血不足，可能有血管疾病或其他內科問題，應治療。

男性因性功能障礙求醫者不在少數，但根據醫師臨床觀察，來看診的男性不一定有問題，可能是另一半性功能障礙，但傳統上女性對性事更不願啟齒，尋求治療者更是少數。

台大醫院泌尿部主治醫師葉亭均今天表示，曾收治一對不孕症夫妻，先生男性荷爾蒙、精液量都正常，但沒辦法完整進行性行為，只要陰莖進入，太太就會非常疼痛，3年來根本無法正常性交，遑論受孕。

另一名男性也因陽痿到泌尿科求診，但細問發現，男性血管正常，勃起沒問題，但因性行為時太太常說疼痛，導致興趣大減，性表現受影響。

葉亭均說，根據一份2005年調查發現，在112名25歲到55歲女性受訪者中，自認有性功能障礙有75名，占67%。所謂性功能障礙包含性慾缺乏、性行為疼痛、沒辦法達到性高潮等。在美國的調查也發現，43%女性有性功能障礙的問題。

她表示，從調查數字可以發現，女性可能普遍有性功能障礙問題，但可能因羞於啟齒，多半不會求醫，但隨醫學進步，性功能障礙可以治療，也可以輔以心理諮商，讓性生活和生活品質提升。

至於女性性功能障礙原因，葉亭均說，可能是骨盆腔常感染或曾接受骨盆腔手術，供血障礙，陰道潤滑度變差，性行為就可能受阻；或更年期導致內分泌失調，也會有潤滑不足問題；另外可能第一次性經驗不佳、小時候曾受創傷或服用精神科藥物也會造成性功能受損。

有些女性可能買潤滑液改善不夠濕潤問題，但葉亭均表示，男性勃起功能障礙跟心血管疾病有關，女性也一樣，如果有長期陰道潤滑不足問題，可能是骨盆腔供血異常、高血脂、骨盆腔血管鈣化等其他內科問題，應就醫找出原因。

台大醫院泌尿部和台灣楓城泌尿學會南下舉辦跨縣市活動「全民泌尿健康」日，與高醫、高榮、義大、高雄長庚及台灣泌尿科醫學會聯手合作，10月30日在高雄、11月20日在台北舉辦，民眾可在網路報名。1050906

(中央社)