粗口罵歐巴馬 杜特蒂：受媒體煽動
菲律賓總統杜特蒂對於向美國總統歐巴馬狂飆情緒性語言之舉，表示遺憾，並將此歸咎於媒體煽動。
馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在寮國永珍召開記者會，宣讀菲律賓政府的「媒體聲明」（press statement）。
聲明說，杜特蒂因看到媒體報導，歐巴馬將在法外處決議題上向他「訓話」，這才觸發他的「強烈措詞」。杜特蒂對「這段引發爭議的談話感到遺憾（regret）」。
杜特蒂昨天從家鄉納卯市啟程出席東協峰會，他在行前記者會上重砲抨擊歐巴馬質疑菲國掃毒行動違反人權，情緒激動時甚至飆出髒話。
早前有專欄作家寫道，「等杜特蒂見到歐巴馬就知死了」，因此，杜特蒂除了飆罵歐巴馬與美國人權紀錄之外，也斥責國內部分專欄作家是「美國走狗」。
美國白宮隨後宣布，歐巴馬取消原訂與杜特蒂舉行的雙邊會議。
通訊暨作業部下午將這份聲明與記者會問答內容的文字紀錄，傳給菲國媒體。
聲明指出，杜特蒂重申珍視菲美盟友關係，兩國在反毒、反恐與除貧等領域，擁有共同的目標。此外，他也感謝歐巴馬力挺菲律賓，在G20會議上重申中國大陸遵守國際法的重要性，並強調將繼續協助保護盟友的安全。
安達那說，杜特蒂「尋求化解雙方因優先項目及觀點不同而引起的歧見，在相互負責的方式下攜手合作。」
菲國隨行媒體詢問這是否道歉，安達那回應，「總統明確表示遺憾。」馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則答稱，「不，你們讀一下聲明，自己做判斷。」
安達那說，雙方代表團同意延後舉行杜特蒂與歐巴馬的雙邊會議，但日期與地點尚未敲定。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。