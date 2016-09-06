粗口罵歐巴馬 杜特蒂：受媒體煽動

我要評比

菲律賓總統杜特蒂對於向美國總統歐巴馬狂飆情緒性語言之舉，表示遺憾，並將此歸咎於媒體煽動。

馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在寮國永珍召開記者會，宣讀菲律賓政府的「媒體聲明」（press statement）。

聲明說，杜特蒂因看到媒體報導，歐巴馬將在法外處決議題上向他「訓話」，這才觸發他的「強烈措詞」。杜特蒂對「這段引發爭議的談話感到遺憾（regret）」。

杜特蒂昨天從家鄉納卯市啟程出席東協峰會，他在行前記者會上重砲抨擊歐巴馬質疑菲國掃毒行動違反人權，情緒激動時甚至飆出髒話。

早前有專欄作家寫道，「等杜特蒂見到歐巴馬就知死了」，因此，杜特蒂除了飆罵歐巴馬與美國人權紀錄之外，也斥責國內部分專欄作家是「美國走狗」。

美國白宮隨後宣布，歐巴馬取消原訂與杜特蒂舉行的雙邊會議。

通訊暨作業部下午將這份聲明與記者會問答內容的文字紀錄，傳給菲國媒體。

聲明指出，杜特蒂重申珍視菲美盟友關係，兩國在反毒、反恐與除貧等領域，擁有共同的目標。此外，他也感謝歐巴馬力挺菲律賓，在G20會議上重申中國大陸遵守國際法的重要性，並強調將繼續協助保護盟友的安全。

安達那說，杜特蒂「尋求化解雙方因優先項目及觀點不同而引起的歧見，在相互負責的方式下攜手合作。」

菲國隨行媒體詢問這是否道歉，安達那回應，「總統明確表示遺憾。」馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則答稱，「不，你們讀一下聲明，自己做判斷。」

安達那說，雙方代表團同意延後舉行杜特蒂與歐巴馬的雙邊會議，但日期與地點尚未敲定。1050906

(中央社)