北市：遠雄可進場施作6項工程

台北市都發局今天下午召開大巨蛋工地安全維護會議，遠雄針對「損傷維修、防洪排水系統、屋頂鈦版、全區地下室完整結構體、防火披覆、PC看台版結構」可進場施作，但巨蛋帷幕牆工程須補用印後才會通過。

都市發展局說，大巨蛋工程79處主要構造未按原核准圖說施工，依建築法第58條去年5月20日發函勒令遠雄停工。

遠雄公司向台北高等行政法院聲請停工處分停止執行，今年7月21日裁定結果，就載重、上浮力、鏽蝕及坍塌等應施作設備或範圍內，可停止執行，遠雄其餘聲請全面復工遭駁回；法院裁定書指出，施作設備或措施範圍，涉及建築專業，有待雙方會同專業技術人員協商確認。

都發局在7月26日、8月 2、9、16、23、30日，共6度針對遠雄提出的防災維護計畫審查，審查通過後項目，須有起、承、監造人及專任工程人員用印後，才會同意先行報備施工。

都發局表示，6日下午2時召開第7度工地安全維護會議前，收到遠雄提送前次會議審查通過損傷維修工程、防洪排水系統、屋頂鈦版相關工程、全區地下室完整結構體工程、防火披覆和防火漆、PC看台版結構工程，共6項防災維護計畫。

都發局說，6項計畫書已修正並有起、承、監造人及專任工程人員用印，完成備查程序，「遠雄公司即日起，可進場施作」，但「巨蛋帷幕牆相關工程」仍需有起、承、監造人及專任工程人員用印後，才可進場施作，其餘8至14工項則由遠雄針對鏽蝕部分巡檢完畢，提送報告後審查。1050906

(中央社)