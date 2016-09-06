收容所小黑 變身美色情剋星掃黃犬
大喇喇在猶他州韋伯郡（Weber County）警局的桌子間走跳，還被員警當成名狗般奉侍，原來牠可是波麗士大人口中的「色情剋星犬」，任何電子裝置都逃不過牠的靈敏鼻子。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，僅18個月大的黑色拉布拉多掃黃犬URL，是韋伯郡（Weber County）警局最新打擊犯罪工具，牠的鼻子能協助揪出部分美國最危險的罪犯。
來自動物收容所的URL是警探哈特曼（Cameron Hartman）的新祕密武器和夥伴，替牠取名為URL。
警犬小黑URL能聞出電子裝置，僅18個月大的牠是美國不到24隻的這類聞嗅犬之一，專門獵聞隨身碟、記憶卡、手機、iPad及其他類似裝置散發出的獨特化學成分。
哈特曼受命辦前Subway發言人佛格（Jared Fogle）的大案，佛格去年因持有孩童色情內容及其他控訴被判有罪。
另隻名為Bear、也是由哈特曼訓練的警犬，帶領調查人員在佛格家中找到藏匿的隨身碟。美國南印第安納州聯邦檢察官辦公室證實，這些裝置含有對佛格不利的證據。1050906
(中央社)
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