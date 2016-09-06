台中歌劇院漏水 空調排水器堵塞導致

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台中國家歌劇院日前傳出天花板漏水情形，檢修後確認與大雨無關，而是空調排水器堵塞導致，經更換後滴水情形已消失；同時，天花板也已換新，並清除所有水漬痕跡。

台中國家歌劇院5日傳出5樓展示廳上方天花板漏水，現場工作人員拿出水桶接水，經廠商檢修後，確認是空調排水器堵塞導致排水不良，更換新的空調排水器後，已排除滴水情形，並更換5樓展示廳上方天花板，以確保水漬痕跡完全清除。

台中市建設局表示，由於工作人員未按時保養，造成濾網過髒堵塞排水；市府將請國家表演藝術中心管理部門確實依照教育訓練手冊保養。1050906

(中央社)