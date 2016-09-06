紫禁城開放新參觀路線 展覽陳設將異動

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北京故宮博物院院長單霽翔5日表示，斷虹橋到冰庫的西部通路29日起將率先開通，此後皇家冰庫、御膳房、太子居住的毓慶宮也將陸續開放，明年起，北京故宮將花4年改變既有展覽陳設格局。

中國大陸京華時報今天引述單霽翔表示，紫禁城斷虹橋到冰庫的西部通路開通後，今年大陸「十一」黃金週民眾除了選擇遊賞紫禁城「中軸線」，又多了新的路線選擇。

他並表示，按照計劃，北京故宮年內將開通三條通道，其中一條是西河沿文物修復室，年底前遊客便可以觀摩文物修復，而東西通路打開以後，東西六宮將展示與內廷生活有關的展覽，讓人們透過原狀陳列了解皇家生活。

其中，離養心殿最近的永壽宮將展示清宮遺留的中醫藥和食品及院藏的皇帝兒時生活用具，御膳房將成為皇家炊具展示區。

此外，單霽翔說，自明年起北京故宮將有一系列展覽陳設異動，其中包含：原展示鐘錶的奉先殿將展出院藏商周青銅器，原有的外國鐘錶則挪入將展出外國文物展的延禧宮；武英殿結束歷時7年的書畫展後，2017年開始展覽內容將與陶瓷館文華殿對調。

他並表示，這是北京故宮展覽史上動作最大的特色展陳變化，而北京故宮也將首次啟動系統修繕紫禁城城牆。

報導指出，今年故宮開放面積將達到76%，2020年，故宮開放面積將達到80%；2025年達到85%。1050906

(中央社)