加彭華裔反對派領袖籲大罷工 推翻暴君
非洲中西部國家加彭共和國現任總統彭戈當選連任備受爭議，引發多日暴動後，司法部長今天率先倒戈辭職，落選的華裔反對派領袖讓．平也呼籲民眾展開大罷工，以「推翻暴君」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，儘管讓．平（Jean Ping）敦促各界祭出經濟封鎖，首都自由市市中心今天仍一如往常熙熙攘攘。但法國表示，衝突爆發和大規模逮捕行動後，數名擁有雙重國籍的法國公民「下落不明」。
加彭選後陷入暴動，這座濱海城市的銀行和商店已於關閉數日後重新開放，計程車也重新在街上穿梭。
這個石油產量豐富的國家自1967年以來，一直由彭戈家族統治。根據法新社計算，加彭選後的混亂情勢奪走至少7條人命。
不過加彭當局今天表示，共有3人喪命、105人受傷，先前有些列入衝突死亡人數的數據並不正確。
彭戈（Ali Bongo）的對手讓．平是資深外交官，父親來自中國大陸的溫州。他曾擔任非洲聯盟（African Union）委員會主席和外交部長，他矢言挑戰選舉結果。
讓．平在臉書（Facebook）說：「我們無法接受我國人民有如動物一般被殺害，而沒有任何反應。」
他寫道：「我提議停止所有活動，展開大罷工。」
讓．平說：「我們必須透過所有管道全力抵抗，推翻這位暴君，相信我，他已瀕臨垮台。」
法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）說，加彭應該重新計算備受爭議的總統大選選票。
瓦爾斯告訴法國RTL廣播電台，「重新計票才是明智之舉」，但他表示，優先要務是確保居住在加彭的1萬4000名法國公民安全。（譯者：中央社劉文瑜）1050906
(中央社)
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