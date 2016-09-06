星雲法師：若沒出家 就選黨主席

我要評比

星雲法師（中）。（本報資料照片，程炳璋翻攝）

星雲法師近日表示，如果還有50年能繼續弘法，最想做的就是做國民黨黨主席，讓國民黨重生，親民愛民，不要官僚、不要老大。

星雲法師在接受遠見雜誌9月號專訪時表示，讓年輕人參與選舉，大學畢業後在社會訓練慈悲、服務，應該就可以選里長。30歲競選議員，35歲選立法委員，40歲後選總統。

星雲法師強調，國民黨的黨主席若是聚集黨產、自己升官，這當然沒有辦法。而他要沒出家，就去選（國民黨黨主席）！

遠見雜誌詢問星雲法師，對於這幾年去大陸有何感想？星雲法師回答，早年去大陸，對岸都不讓他買房子，都要他住飯店，星雲法師說，買房子是要給媽媽住的，住家裡又不花錢，住飯店要錢耶！

後來慢慢地來往有交情了，對方又說，「哎呀，星雲大師，回來建個寺廟吧？」「大陸准許我們建寺廟嗎？」「唉呦，你不一樣啊！」

等到寺廟建好了，要辦登記，他們說，「不可以，要有本地護照。」還說，「你是境外」。星雲問：「境外是哪？」「台灣。」

星雲嚇他們：「怎麼是境外，你搞台獨！」他們嚇一跳。

星雲法師接受遠見專訪時強調，男女談愛情，要給她鑽石、金戒指，她才會跟你談戀愛嘛！你用大砲、飛機，她跑得更遠！所以，大陸對台灣要慈悲，台灣對大陸要理智。

星雲法師也希望領導人，多一點思量，聽不進人民的聲音，聽不進大臣的勸戒，這個朝代很危險，很憂慮台灣2300萬同胞的安全。

(集團連線報導)