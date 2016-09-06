金馬53主持人出爐 陶晶瑩4度上任
2016第53屆金馬獎主持人選稍早出爐，選定由5月卸下《大學生了沒》主持棒的陶晶瑩獨挑大樑，這次也是她第4度身負金馬主持人大任，最近一次則是在2009年。
被譽為三金級主持人的陶晶瑩，2013年主持金曲獎時，她因在後台看到網友謾罵，忍不住在廣告空檔向觀眾致歉，並淚灑現場說：「今晚我有做不好的地方，對不起，我會繼續加油」，揚言不再接金曲獎主持，時隔3年後，在主辦單位力邀下，陶晶瑩終於點頭重持三金典禮主持棒，令粉絲相當期待。
而陶晶瑩與金馬獎的淵源最早在1999年第36屆，當時她與周華健聯手主持，隔年又連莊受邀與馮德倫、吳奇隆搭檔，2009年第46屆則以她一人主持方式進行。第53屆金馬獎頒獎典禮11月26日將在台北國父紀念館舉行，下月1日公布入圍名單。
(中時電子報)
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