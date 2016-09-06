給日本難堪 看懂習安會的外交語言

習近平與相安倍晉會面的氣氛異常冰冷，會場簡單到沒有任何裝飾。(圖/中新社)

這次習近平與韓國代表團會見的場面，其規格明顯高過中日會晤。(圖/新華社)

大陸領導人習近平與日本首相安倍晉三昨天(5日)在杭州見面，但中方的安排似乎有對日方冷落的意味，使得這場會晤顯得氣氛極冷、異常尷尬。

綜合大陸新聞報導，在杭州G20峰會閉幕後，習近平與安倍晉三接著會面。但原定晚上6:30的行程整整被推遲近兩小時，直到8:25才開始，而且不到9:00就結束，顯得相當倉促。

觀察會場，不僅雙方官員表情僵硬，就連場景也簡單到似乎少了什麼。進一步比較才發現，習安會的議事桌沒有常見的擺設；相對地，其他領袖見面多少會有點鮮花、植物等。更重要的是，會場竟然沒有象徵友好的雙方國旗，顯然主辦方可能有意降低規格。

大陸領導人習近平(右)與日本首相安倍晉三(左)的表情均冷漠僵硬。(圖/美聯社)

再看談話內容，習近平在會上說，中日關係正處於「爬坡過坎、不進則退」的階段，雙方應減少「絆腳石」；在南海問題上，安倍呼籲中國正視「法治」重要性，在釣島問題上要求中方保持克制，習近平則呼籲日本妥善處理東海問題，在南海問題上謹言慎行，避免對中日關係改善造成干擾。

總而言之，習安兩人睽違17個月沒見，這次依然沒有談及實質突破的層面。反而是南海、東海問題觸動敏感神經，令會場隱約出現幾分火藥味。

(中時電子報)