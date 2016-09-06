李克強赴寮參加東協會議

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第28屆和第29屆東盟峰會及系列會議6日在寮國永珍開幕。大陸總理李克強6日下午赴寮參加有關會議。（圖／新華社）

大陸國務院總理李克強6日下午赴寮國首都永珍。參加東協有關會議。美日韓元首目前也在永珍出席相關會議。

大陸官媒報導，9月6日至9日，李克強將出席在寮國永珍舉行的第19次中國-東盟領導人會議（10+1）暨建立對話關係25周年紀念峰會、第19次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第11屆東亞峰會，並對寮國進行正式訪問。

稍早的5日，美國總統歐巴馬抵達寮國首都永珍，成為首位訪問寮國的在位美國總統。

(中時電子報)