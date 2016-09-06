中山高遊覽車故障 大貨車追撞小貨車

我要評比

國道1號南下36.5公里處，今天下午4時40分左右，一輛遊覽車故障停在外側車道，有兩輛小貨車緊急剎車後，被後方兩輛大貨車追撞，3人受傷送醫，肇事原因由國道警察調查。

新北市府消防局表示，這起車禍影響外側車道，一度無法通行。輕傷者分別由德音消防小隊救護車送林口長庚以及由國道警車送醫。1050906

(中央社)