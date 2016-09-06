自宅如廁驚見男性臉孔 女驚叫逃出
台南1名吳姓女子在自宅如廁時，猛抬頭一看，竟有張男性臉孔浮現在廁所窗戶，嚇得驚聲尖叫，警方獲報後，查出這張臉孔是楊姓瘖啞男子，傳訊後函送。
台南市警局第五分局今天指出，吳女4日在北區大武街自家1樓如廁，剛坐上馬桶，抬頭一看，竟看到窗戶有張男性臉孔，嚇得驚叫呼救，奪門而出，立刻報警。
警方調閱監視器，查出這張男性臉孔是有竊盜前科的44歲楊男，因是瘖啞人士，領有殘障手冊。
警方調查，楊男當天從安南區住家騎著單車到北區大武街，吳女自家就在第五分局實踐派出所旁，楊男把單車停好，踩著圍牆邊的機車，往吳女住家伸頭進去看，疑被吳女發現後，隨即騎著單車離開，從伸頭到縮頭只有5秒鐘。
楊男昨天在姐姐的陪同下到案說明，坦承偷窺，警方訊後依妨害秘密罪嫌函送。1050906
(中央社)
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