陸資湧入 港股連4漲

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香港股市今天收高，基準指數連續第4天上漲，主因投資人繼續尋找高收益產品。

路透社報導，自從上週以來，香港股市信心一直受到大陸資本湧入的激勵，因為大陸投資人在低利率環境下積極尋求收益。

大陸投資人也試圖在預計11月深港通跨界投資交易上路前拔得頭籌。

某些分析師指出，由於最近幾天主要指數數度達到1年來高點，投資人已經變得較為謹慎。

恆生指數上漲0.6%，報23787.68點，恆生國企股上漲1.1%，達到9938.39點。

香港股市漲幅最大的是原料類股和工業類股，指數分別上漲2.0%和2.1%。（譯者：中央社簡長盛）1050906

(中央社)