雷雨胞發威 台南逾7成行政區豪大雨

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低氣壓雷雨胞發威，台南今天滂沱大雨，午後雨勢更是驚人，全市12個行政區6小時累積雨量破百毫米，其中北區及永康區更是突破200毫米。

台南市上午11時起雨勢轉強，午後雷聲隆隆，不少地區嚴重淹水，有些積水更灌進民宅，許多交通要道封鎖，小東地下道、民族地下道、長榮地下道、大同地下道及中山高橋下兩側幹道緊急封閉，汽機車擠成一團，交通大打結。

台南市政府水利局資料顯示，截至下午5時，台南市37個行政區6小時累積雨量，以北區215毫米居冠，永康區也有200.5毫米，其次是中西區192毫米、南區177毫米、安平區159.5毫米、仁德區157毫米、新市區141.5毫米、歸仁區139.5毫米、安定區121毫米、安南區107毫米、善化區104毫米、大內區101毫米。

水利局更觀測到仁德區時雨量最高達到86.5毫米，3小時累積雨量119.5毫米，北區3小時累積雨量111.5毫米，降雨量驚人。1050906

(中央社)