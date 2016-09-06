田中新民國小3D彩繪 小狗陪學生上課

彰化田中鎮新民國小校方在學校牆壁進行3D彩繪，有小狗以及貓頭鷹等，栩栩如生的程度讓小朋友直呼，「小狗陪我們上課」。

就讀彰化田中鎮新民國小的學生一開學，就發現學校四周的圍牆多了小狗、貓頭鷹等不同題材的3D彩繪立體壁畫，小狗跟貓頭鷹躲在木牆後面，變色龍也鮮豔登場，不少民眾到此打卡合影留念，成為當地新景點。

新民國小校長鄧仕文說，學校邀請知名的彩繪畫家花10個工作天完成3D彩繪，選擇變色龍象徵適應環境的能力，而以鋼鐵材質呈現，代表教育體制框架，期盼孩子能在現行教育體制框架中，培育出能適應未來社會的各式能力。

鄧仕文表示，至於彩繪牆上的貓頭鷹和小狗，則是要小朋友發揮想像，同時思考野生動物棲地被人類破壞、小狗遭棄養以及如何去看待動物與大自然等問題，同時學會如何尊重大自然。1050906

(中央社)