才錯失被封「國民初戀」機會 她再度婉拒爆紅《屍速》

「少女時代」成員徐玄（左）原本被屬意演出《屍速列車》中的啦啦隊長角色。（圖／翻攝自徐玄IG、電影劇照）

本月2日才剛在台上映的韓國驚悚電影《屍速列車》，挾帶著驚人氣勢短短3天內便突破億元大關，不僅創下多項韓國電影在台紀錄，更一舉打破鬼片《鬼魅》高懸13年的冠軍紀錄，成為台灣史上最賣座的韓國電影。由於電影討論度破表，連帶使得劇中演員跟著爆紅，除了主角孔劉外，就連飾演啦啦隊長、女團「Wonder Girls」前成員昭熙也備受關注，只是現在韓媒卻爆出其實這個角色首選另有他人！

24歲的昭熙2013年正式脫離 Wonder Girls，轉朝著演員方向發展，近日獲得機會演出《屍速列車》中的啦啦隊長「珍熙」，雖然戲分不多但外型亮眼，演技純熟自然依然使她受到不少關注，如今隨著電影在全球熱賣，昭熙也因此受惠，只是目前韓媒卻指出，其實原本該角色屬意的，是另一女團「少女時代」成員徐玄，只是對方因拍攝時間與巡演日程重疊，才忍痛推掉，未料卻因此錯失搭上熱潮爆紅的機會。

秀智因演出電影《初戀築夢101》被封為國民初戀，只是該角色原本也是預定要由徐玄演出。（圖／取材自網路）

事實上，這已經不是徐玄第一次錯失機會，早在2012年電影《初戀築夢101》（又名建築學槪論）時，她就同樣因為團體海外行程滿檔，代請公司推掉演出女主角大學時代的角色，結果上映後本片夯賣，接替她演出該角的女團「miss A」成員秀智聲勢水漲船高，更因劇中甜美形象被封為「國民初戀」，事後徐玄在節目上坦言對這樣的結果很可惜。

(中時電子報)