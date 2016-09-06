高雄拚觀光 南進胡志明市搶越客市場

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觀光局長曾姿雯（左）拜訪越南海防市副市長黎清山（右），針對兩市合作開航交流分享經驗。（柯宗緯翻攝）

高雄市近年與越南交流頻繁，每周34班機往返，越籍配偶數破萬，位居全台第二，越南交換生來台有增無減。觀光局呼應新南向政策，協調觀光業者聯手打造「Beauty 4高雄」，將婚紗攝影、醫美奢華、超值購物和精彩美食四大主題融合成套裝行程，搶攻越南客市場。

東南亞觀光市場龐大，觀光局長曾姿雯繼八月積極赴星、馬、泰地區參加旅展，爭取東南亞觀光客來高雄旅遊。今早趁2016全球港灣城市論壇空檔，拜訪與會的越南海防市副市長黎清山，雙方針對兩市合作開航交流與分享彼此觀光資源特色。

今天下午曾姿雯如火如荼搭機前往越南胡志明市，率領高雄市旅館商業同業公會劉坤福理事長等旅館、飯店、旅行業及伴手禮業者，主動拜會當地旅遊主管機關及越捷航空集團，積極爭取更多越南城市飛往高雄，強力開拓越客來台市場。

曾姿雯表示，政府持續推動東南亞簡化團簽、擴大線上簽核措施、輔導東南亞語系導遊訓練、增加穆斯林餐廳及住宿空間，營造東南亞旅客友善旅遊環境等觀光旅遊等多項政策與措施，相信今年下半年度熱門的「越捷航空」胡志明－高雄航線開通，必能對高雄觀光旅遊市場發展如虎添翼。

(中時)