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圖輯》台鐵產業工會號召500人 集結交通部陳情

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台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
全台4000多名台鐵站務員、列車長、車長等運務人員，不滿過勞、血汗工作環境，台鐵產業工會6日號召500人集結於交通部前陳情，正式表達訴求，要求台鐵重啟勞資協議。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會理事長王傑（前排中）表示，若未獲善意回應，不排除於中秋連假依法休假，或其他進一步行動。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員現場演示行動劇，警示因人力不足所造成的事故將會危害勞工及大眾安全。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員現場演示行動劇，表達繁重的勞務壓力逼迫勞工承受。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員在欄杆、門柱上貼抗議標語。 (郭吉銓攝）
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工會成員在欄杆、門柱上貼抗議標語。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員在欄杆、門柱上貼抗議標語。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員在欄杆、門柱上貼抗議標語。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
對於台鐵宣稱持續與台鐵企業工會溝通，產業工會仍屬體制外單位、尚未正式成立，王傑（前中）出示工會成立證明文件，強調台鐵產業工會已經正式成立，台鐵應該打開協商大門。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
工會成員手拿抗議標語大聲怒吼。 (郭吉銓攝）
台鐵產業工會今成立 要求重啟勞資協議
台鐵運務處處長張錦松（中）表示，10日將組成輪班改善小組，邀集台北、台中、高雄、宜蘭和花蓮運務段員工一起討論協商，也不排除邀請台鐵產業工會幹部一起加入，也盼能夠中秋連假能夠維持正常疏運。 (郭吉銓攝）

全台4000多名台鐵站務員、列車長、車長等運務人員，不滿過勞、血汗工作環境，上月籌備成立台鐵產業工會，比照台鐵司機員全台連署依法休假，今天下午並號召500人集結於交通部前陳情，正式表達訴求，要求台鐵重啟勞資協議。

工會理事長王傑說，工會要求台鐵人力要補足、落實兩輪一例假、回歸勞基法發放加班費等訴求，今天若未獲善意回應，不排除於中秋連假依法休假，或其他進一步行動。

(中時)

關鍵字：台鐵產業工會運務人員
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