刑事局自越南遣返強盜通緝犯

我要評比

刑事局自越南遣返強盜通緝犯林志聖回台。(林郁平翻攝)

刑事局國際刑警科與越南移民局合作，在越南胡志明市緝獲強盜通緝犯林志聖，並在今(6)日下午押解遣返回台歸案。

警方調查，41歲林嫌在2010年7月間，夥同另兩名共犯組成強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，全案經高雄地檢署以強盜罪名提起公訴，林嫌利用法院審訊交保期間，隔年即棄保潛逃至越南藏匿，刑事局將相關資料交辦駐越南警察聯絡官，協請越南相關單位協緝。

林嫌潛逃至越南後，隱姓埋名定居於平陽省，刻意躲在養豬廠工作，以負擔平日生活開銷及躲避警方追緝，經聯絡官協調越南移民局積極查訪，終於順利緝獲林嫌到案。

刑事局指出，我國與越南自2012年簽定「台越合作預防及打擊犯罪協定」後，雙邊合作密切，今年1月迄今，已陸續合作緝獲、遣返8名外逃通緝犯歸案。

(中時)