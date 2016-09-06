刑事局自越南遣返強盜通緝犯
刑事局國際刑警科與越南移民局合作，在越南胡志明市緝獲強盜通緝犯林志聖，並在今(6)日下午押解遣返回台歸案。
警方調查，41歲林嫌在2010年7月間，夥同另兩名共犯組成強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，全案經高雄地檢署以強盜罪名提起公訴，林嫌利用法院審訊交保期間，隔年即棄保潛逃至越南藏匿，刑事局將相關資料交辦駐越南警察聯絡官，協請越南相關單位協緝。
林嫌潛逃至越南後，隱姓埋名定居於平陽省，刻意躲在養豬廠工作，以負擔平日生活開銷及躲避警方追緝，經聯絡官協調越南移民局積極查訪，終於順利緝獲林嫌到案。
刑事局指出，我國與越南自2012年簽定「台越合作預防及打擊犯罪協定」後，雙邊合作密切，今年1月迄今，已陸續合作緝獲、遣返8名外逃通緝犯歸案。
(中時)
關鍵字：越南
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