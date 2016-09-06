男星抄襲求打臉 首富子直接擊斃

大張偉發表新作《人間精品嗨起來》。(取自YouTube)

大張偉求打臉，王思聰不留情直接擊斃。(取自王思聰微博)

大陸首富王健林獨子王思聰，時常在微博評論演藝圈時事，每每出手總能掀起網友熱議，又有「娛樂圈紀委」之稱。曾被王思聰批評創作抄襲的大陸男歌手兼《花兒樂團》主唱大張偉，日前更在微博直接點名王思聰，要對方為自己新作《人間精品嗨起來》評論，卻反遭王思聰狠狠一句話擊斃。

大張偉活躍於大陸綜藝節目，昔日改編《愛如潮水》因為涉嫌抄襲外國DJ Zedd的《Candy Man》編曲，遭王思聰公開批評是「像素級的抄襲」、「硬著頭皮不承認」，兩人從此結下心結。

日前大張偉在節目《蓋世英雄》發表由20多首熱門歌曲串起來的新作《人間精品嗨起來》，讓觀眾嗨翻，或許是看到迴響熱烈，他更公開在微博喊話王思聰，要對方評論自己新作。

豈料王思聰一點也不留情面，直接回擊：「不要臉還是挺服你的。這也能叫作品的話那下次我也能作曲了。」一語點出大張偉新作依舊是抄襲，網友也紛紛留言「有錢就是任性，想撕誰就撕誰」、「抄襲的理直氣壯，真是臉大」。

(中時電子報)