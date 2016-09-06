盯著手機抓寶不稀奇 宜昌國小校園處處是寶
「看！這裡有怪獸！」花蓮縣吉安鄉宜昌國小趁著暑假打造校園新景點，將各式各樣的怪獸畫在牆面及地面上，成為開學後學生們下課的聚集地，學生們沿著牆面「尋寶」，還有「護寶大使」，提醒同學不要踩髒地面的怪獸！
宜昌國小運用暑假期間進行校園美化，邀請藝術創作者彭育琦設計圖案，集合學校老師、家長及參加暑期活動的學生，共同在教學大樓創作「宜小有怪獸」壁畫，畫作從牆面延伸到地面，除了怪獸圖案外，地面上還有烏龜形狀的跳格子，及畫在蟒蛇背上的斑馬線，提供學生們發揮創意，研發新遊戲。
擔任彩繪計畫的推手王全生老師說，兩年前，藝術家彭育琦在司令臺上設計的怪獸壁畫，深受學童喜愛，這次教學大樓牆面的彩繪，同樣也邀請彭老師設計，並由家長、學生及老師共同參與，集眾人之力在暑假期間，花一個星期的時間完成，以繽紛活潑的色彩，迎接學童們上學的好心情。
彩繪牆面旁就為校園大樹區，也成為老師們進行互外實驗觀察課程的場地，王全生說，學生在充滿想像力的環境下閱讀、活動，學習上更加快樂，而學校目前也正著手計畫下一個彩繪計畫，讓孩子們不必盯著手機抓寶，在校園內，處處都可以看見寶。
(中時)
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