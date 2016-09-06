藍要求綠公布收支明細 民進黨：歡迎查帳

針對國民黨文傳會今(6)日召開記者會惡意指控與批評，民進黨發言人黃適卓表示，民進黨每年的會計決算報告，每一筆收入清清楚楚，「所有資訊都是公開透明，歡迎國民黨自行查證。」

黃適卓說，國民黨長期挾龐大的不當黨產至今不願意還給人民，造成政黨不公平競爭，傷害民主政治，現在還指鹿為馬，蓄意抹黑，連起碼的反省能力都沒有。

黃適卓表示，與其把時間用在這類的口水謾罵上，不如盡快放下黨產包袱，自行摘除民主毒瘤，和國內各政黨合力建構一個成熟並且公平競爭的民主環境，才是人民所期待。

(中時)