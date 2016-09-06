長庚大學連5年入榜QS世大排名

英國高等教育調查公司QS公布2016世界最佳大學排行榜，長庚大學排名上升至443名，辦學成果再獲肯定。

創立於1987年的長庚大學，明年將迎接創校30週年，能以年輕大學之姿擠身世界頂尖大學排名之列，實屬不易，未來也將持續以穩健步伐前進，追求卓越教學與研究，培育學用合一人才。

長庚大學指出，學校結合台塑企業及長庚醫療體系的豐沛資源，積極爭取編列各項必要投資經費，提供師生最佳的研究、教學環境及實務實習機會，雖然學雜費為全國私立大學校院收費最低，且不加收電腦、語言實習費，每年每名學生分配的經費卻可達新台幣33萬元，幾乎與國立大學無異。

因辦學成果亮眼，獲得各界肯定，長庚大學進而成為教育部五年五百億「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，以及2011年第二期「邁向頂尖大學計畫」全國12所重點發展大學，在相關經費挹注下，教學、研發及國際化方面皆有顯著成長。

除了在QS公布世界最佳大學排行榜有亮眼成績，長庚大學也連續9年入榜世界大學學術排名（ARWU）前500大，今年並大幅進步至第300-400名區間，在國內排名第四；同時，還名列QS全球最佳年輕大學前百大、亞洲最佳大學前百大。

在獲得各類世界排名肯定的同時，長庚大學始終秉持辦學初衷，精進教學與研究質量，並觀察全球脈動，建構多元創新學習系統，以面對台灣就業市場嚴峻及諸多新時代的挑戰。像是新學期將推出「跨領域創新創業學分學程」，並規劃突破性的「第三學期制」，以彈性學制課程著重實務經驗與技能學習，讓學子們能有效習得第二專長，落實學用合一，以專業實力從校園跨入就業市場。1050906

(中央社)